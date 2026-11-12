Abrió el preingreso para cursar UBA XXI en Gualeguaychú en 2027

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Educación, informa que desde este jueves 12 y hasta el 26 de noviembre permanecerá abierto el período de preingreso a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para quienes deseen comenzar sus estudios universitarios en 2027, mediante el programa de educación a distancia UBA XXI.

Esta propuesta permite cursar materias del Ciclo Básico Común (CBC) de manera virtual, con acompañamiento académico y la posibilidad de rendir exámenes presenciales en Gualeguaychú, facilitando el acceso a la educación universitaria sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

La convocatoria está destinada a personas que hayan finalizado sus estudios secundarios y a estudiantes que se encuentren cursando los dos últimos años de ese nivel. También podrán participar quienes estén transitando el último ciclo de las modalidades de educación secundaria para adultos y de programas especiales.

Cómo realizar el preingreso

Quienes ingresen por primera vez a la UBA deberán realizar el trámite entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, a través de la Plataforma de Consultas e Inscripciones del CBC. Allí tendrán que completar sus datos personales y seleccionar la carrera que desean estudiar. El acceso al formulario y el instructivo se encuentran disponibles en el sitio oficial: https://ubaxxi.uba.ar/inscripciones/.

En el caso de quienes ya finalizaron el secundario, deberán presentar el título legalizado por la UBA o la constancia de título en trámite en una sede del CBC, de acuerdo con las fechas establecidas por la Universidad. Por su parte, quienes todavía estén cursando el nivel secundario podrán comenzar sus estudios mediante UBA XXI y completar la presentación de la documentación una vez que egresen.

Materias disponibles en Gualeguaychú

Durante el primer cuatrimestre de 2027, la subsede local ofrecerá cinco materias del Ciclo Básico Común: Análisis Matemático (072), Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024), Introducción al Pensamiento Científico (040), Matemática (051) y Química (005).

Una vez completado el preingreso, los aspirantes recibirán por correo electrónico las credenciales de acceso al sistema SIU Guaraní. Antes de inscribirse a las materias, deberán completar la Encuesta Anual Obligatoria para Ingresantes.

La inscripción a las asignaturas está prevista para febrero de 2027. Las fechas específicas serán informadas oportunamente a través del calendario académico oficial de UBA XXI, disponible en https://ubaxxi.uba.ar/calendario-academico/.

Para recibir asesoramiento sobre el procedimiento de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Educación al 3446 320310 o acercarse a su sede, ubicada en Gervasio Méndez 1104, de lunes a viernes, de 7 a 13 h.

Municipalidad de Gualeguaychú