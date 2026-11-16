Defensa Civil informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para todo el territorio provincial, durante la madrugada de este martes 17 de noviembre.

Algunos fenómenos podrían ser fuertes o puntualmente severos, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

Según el informe meteorológico, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante esta situación, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes y reducir riesgos. Se solicita evitar salir de los hogares mientras se desarrollen las tormentas. También es importante no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Asimismo, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, se debe buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado. Además, se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Prensa gobierno ER

Temas TIEMPO