Puente a Gualeguaychú realiza una jornada de asesoramiento e inscripciones al CBC y UBA XXI

El jueves 19 de noviembre se realizará una jornada de orientación y acompañamiento para quienes deseen comenzar sus estudios en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La actividad tendrá lugar en la sede de PuenteGchu, ubicada en 25 de Mayo 731, en dos turnos: de 10 a 12 y de 18 a 20 horas.

La Asociación Civil Puente a Gualeguaychú y el Ateneo Gualeguaychú llevarán adelante una nueva jornada destinada a estudiantes y familias interesados en conocer los pasos necesarios para ingresar a la Universidad de Buenos Aires, realizar la preinscripción al Ciclo Básico Común (CBC) y obtener información sobre UBA XXI, la modalidad que permite cursar materias a distancia.

Durante el encuentro, jóvenes de Gualeguaychú que actualmente cursan distintas carreras universitarias brindarán asesoramiento personalizado sobre los trámites de ingreso, la documentación necesaria, las modalidades de cursada y otros aspectos importantes para quienes están por comenzar esta nueva etapa.

Además, quienes se acerquen podrán consultar sobre las distintas carreras que ofrece la UBA, las posibilidades de cursada presencial y virtual, becas, alojamiento y la experiencia de estudiar en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la información y permitir que los futuros ingresantes puedan resolver sus dudas y recibir acompañamiento desde Gualeguaychú, sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires para realizar estas consultas.

La actividad forma parte del trabajo conjunto que desarrollan ambas instituciones. El Ateneo Gualeguaychú cuenta con una trayectoria de más de treinta años acompañando las inscripciones a la UBA en la ciudad, mientras que la Asociación Civil Puente a Gualeguaychú reúne a jóvenes estudiantes que trabajan para orientar y acompañar a quienes comienzan sus estudios superiores.

A través de estas iniciativas, ambas organizaciones buscan acercar herramientas que faciliten el ingreso a la universidad y contribuyan a que cada vez más jóvenes puedan proyectar su futuro académico.

¿Qué es el CBC y qué es UBA XXI?

El Ciclo Básico Común (CBC) constituye el primer ciclo de formación de las carreras de grado de la Universidad de Buenos Aires. Su aprobación permite avanzar hacia las etapas siguientes de cada carrera.

Por su parte, UBA XXI es el programa de educación a distancia de la universidad, que permite cursar materias del CBC de manera virtual, de acuerdo con la oferta académica y las condiciones de cada asignatura.

Información de la jornada

● Día: jueves 19 de noviembre de 2026.

● Horarios: de 10 a 12 y de 18 a 20 horas.

● Lugar: Sede PuenteGchu, 25 de Mayo 731, Gualeguaychú.

● Actividad: asesoramiento sobre ingreso a la UBA, CBC, UBA XXI y acompañamiento en el proceso de preinscripción.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través de las redes sociales de PuenteGchu o acercarse directamente durante los horarios de la jornada.

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