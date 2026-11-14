Carnaval con Todos celebró en el Corsódromo con inclusión y alegría su segunda edición

La segunda edición de Carnaval con Todos volvió a reunir a las comunidades educativas de Gualeguaychú en el Corsódromo José Luis Gestro. Los integrantes de los distintos grupos bailaron, cantaron y disfrutaron de su paso por la pasarela, mientras el público participó con entusiasmo de un espectáculo que tuvo como protagonistas a estudiantes de diferentes instituciones de la ciudad.

La apertura se realizó frente a la Casa Rosada del Corsódromo, donde el intendente Mauricio Davico encabezó el tradicional corte de cinta junto a directivos y representantes de las instituciones organizadoras. Estuvo acompañado por la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y concejales de la ciudad.

Durante la ceremonia también se compartieron las salutaciones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien no pudo asistir por encontrarse fuera de la provincia. Asimismo, la diputada provincial Lorena Arrozogaray hizo llegar una carta en la que felicitó a las instituciones, docentes, estudiantes y familias, y recordó su acompañamiento a través de la Declaración de Interés Legislativo que impulsó.

Tras el acto protocolar comenzó el desfile, que llevó a la pasarela el trabajo realizado durante meses por las comunidades educativas. Con vestuarios preparados especialmente para la ocasión, los participantes desarrollaron sus presentaciones al ritmo de la música, acompañados por familiares, docentes y vecinos que disfrutaron del espectáculo y se sumaron a la celebración.

La propuesta artística de este año llevó el nombre “Una Noche” y abordó la relación de las personas con la virtualidad, además de ofrecer una mirada sobre las distintas formas de enseñar y aprender. La puesta incluyó expresiones musicales y coreográficas preparadas por los grupos participantes, con la incorporación de las canciones originales “Latidos” y “Una Noche”, compuestas especialmente para el proyecto.

La accesibilidad también formó parte de la propuesta, que contempló interpretaciones en Lengua de Señas Argentina y la Tribuna Activa, un espacio pensado para que las personas que no pueden recorrer la pasarela tengan la posibilidad de participar de las coreografías.

Carnaval con Todos es un proyecto educativo y sociocomunitario nacido en el ámbito de la Educación Integral, a partir del deseo de un estudiante de participar del carnaval. Lo que comenzó como una inquietud individual fue tomando forma con el trabajo de docentes y familias, hasta concretar su primera edición en noviembre de 2025.

La preparación de cada desfile comienza mucho antes de su presentación en el Corsódromo. En las instituciones, los estudiantes participan en la confección de vestuarios, la elaboración de instrumentos y los ensayos, mediante actividades que se integran a los contenidos educativos. De esta manera, la experiencia permite trabajar distintas habilidades y compartir con la comunidad los resultados de ese proceso.

El Gobierno de Gualeguaychú acompañó esta segunda edición a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y distintas dependencias municipales, mediante un trabajo articulado con las instituciones organizadoras para colaborar con la realización del evento y las condiciones necesarias para la participación de sus integrantes.

El cierre del espectáculo estuvo a cargo del cantante El Brodi. Con el acompañamiento de las familias y un público que disfrutó de las presentaciones, Carnaval con Todos completó una nueva edición en el Corsódromo. Para los estudiantes fue la oportunidad de mostrar lo que prepararon durante meses y compartir con la ciudad una experiencia que les permitió vivir el carnaval desde adentro.