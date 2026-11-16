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Guale ARTESANOS

Garro recibió a los artesanos de Plaza Italia

Artesanos de Plaza Italia fueron recibidos en la mañana de este lunes por el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Gualeguaychú, Luciano Garro.

16 Nov, 2026, 11:22 AM
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Tras el malestar generado por la instalación de puestos de reventa en el espacio que ocupan habitualmente los artesanos durante el fin de semana, representantes del sector mantuvieron una reunión con el jefe de Gabinete, Luciano Garro.

 

"Garro nos dijo que nos van a tratar de dar una solución a la tarde", afirmaron algunos artesanos.

 

"Nosotros no tenemos nada en contra de esa gente que quiere vender sus productos, solamente no queremos que lo hagan en el lugar que nos corresponde a nosotros". "Va en contra de una ley, eso es lo más importante", aseguraron.

 

"Nos tomaron los teléfonos para poder comunicarse a la tarde, esperemos que se arregle", dijeron.

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