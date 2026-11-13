Comenzaron las tareas de poda y saneamiento en el Parque Unzué

La Dirección de Espacios Verdes comenzó en el sector del “Parque Chico” del Parque Unzué una poda de levante que constituye el primer paso de un plan de trabajo sobre la totalidad del predio.

Las cuadrillas trabajarán de manera continua durante dos semanas, un plazo que dependerá del clima, ya que la lluvia o una eventual crecida del río Gualeguaychú dificultarían las labores.

En esa zona se interviene sobre todas las plantas y árboles del lugar y se completa con una tarea de limpieza, además de una emprolijada general de todo espacio público. Estos trabajos también se realizan por motivos estéticos y sanitarios, para que la comunidad y los visitantes aprovechen y disfruten de las bellezas del predio.

La poda de levante, también llamada de elevación de copa, consiste en eliminar las ramas más bajas para despejar la parte inferior del tronco, una práctica fundamental para la salud de la vegetación, la salubridad del ambiente y la seguridad del lugar.

El objetivo es habilitar la filtración del aire en un espacio verde amplio y de poca ventilación, ya que sin circulación la oxigenación no avanza. Además, el despeje de un sector a otro genera un microclima favorable.

En paralelo, en la zona de Playa Papaya se realiza un trabajo similar al hecho hace un par de meses en el Camino de la Costa, donde un despeje abrió la vista hacia el río Gualeguaychú y permitió una interacción más activa entre los que circulan por el lugar y la naturaleza.

Concluida esa etapa, las tareas pasarán al “Parque Grande”, donde también se despejará todo el arbolado que impide la visual hacia el río.

Por otra parte, se planifica un despeje general de la zona ubicada detrás del complejo “La Delfina”, donde se formó un matorral que impide tanto la circulación del aire, como la visión de un lado a otro del Parque.

La zona y los alrededores de la Laguna del Parque también recibirán una poda de levante y una limpieza general, labor que hace tiempo que no se realiza. En este sentido, la limpieza de la laguna permitirá tener una panorámica del “Parque Grande” desde la calle que circula frente a ella.

Por último, se retirarán los troncos grandes que no cumplen ninguna función y se pudren en el lugar, ya que su disposición desordenada, sumado a los árboles secos y atravesados, restan orden al paisaje y comprometen la seguridad de quienes circulan.

Municipalidad de Gualeguaychú