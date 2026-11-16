Gualeguaychú vivió un fin de semana de intensa actividad turística y comercial con la realización de una nueva edición de Expo Moto, evento declarado fiesta provincial -Decreto 3112/26- y de Interés Municipal que reunió a fabricantes, concesionarios, viajeros y aficionados a las dos ruedas.

A lo largo de tres días, el predio de los Galpones del Puerto funcionó como punto de encuentro para marcas oficiales de motocicletas y más de 100 firmas vinculadas a indumentaria, accesorios, repuestos y servicios, acompañadas por ocho propuestas gastronómicas.

El impacto de la convocatoria se reflejó directamente en los indicadores turísticos de la ciudad. De acuerdo con el relevamiento, las plazas ocupadas llegaron al 93%, mientras el flujo de visitantes al evento llegó a los 29.204. Estos registros dan cuenta del movimiento generado en hoteles, complejos, comercios y locales gastronómicos durante todo el fin de semana.

Uno de los rasgos distintivos de la exposición volvió a ser su estacionamiento central, acondicionado para recibir hasta 5.000 motos. Allí convergieron viajeros y comunidades motociclistas de distintos puntos del país y países vecinos, transformando el sector en una muestra a cielo abierto.

El desarrollo integral del encuentro requirió el despliegue coordinado de distintas áreas del Gobierno de Gualeguaychú —entre ellas Turismo, Defensa Civil, Tránsito, Cultura, Habilitaciones y Bromatología—, que trabajaron en conjunto con la organización privada para garantizar la seguridad, el ordenamiento urbano y la calidad de los servicios.

La recepción de propuestas de esta escala confirma la capacidad operativa y la infraestructura de Gualeguaychú para albergar eventos de alcance nacional e internacional, generando movimiento económico sostenido fuera de la temporada estival y abriendo oportunidades directas para los prestadores y comerciantes locales.

La ciudad también contó con otras alternativas como las jornadas de saltos de bautismo en paracaídas en modalidad tándem junto a instructores profesionales que se llevaron a cabo en el AeroClub, además de una nueva edición de “Carnaval con Todos”, con la participación de instituciones educativas y centros de día, “La Noche de las Vinotecas” en la vinoteca Le Garage, el Día de la Tradición y los 50 años del Ballet Folklórico Argentino El Lazo en el Club Frigorífico y el Encuentro de Coleccionismo en el Mercado del Munilla.

Prensa municipal

Temas TURISMO