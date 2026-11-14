Calor primaveral y nubosidad variable en Gualeguaychú

La ciudad de Gualeguaychú transita un fin de semana con temperaturas plenamente primaverales y condiciones mayormente estables, ideales para las actividades al aire libre.

Para este sábado, el cielo se presenta mayormente nublado durante el día con una temperatura máxima que alcanzará los 29°C y una mínima de 18°C, acompañada por vientos del sector suroeste a 12 mph (unos 19 km/h) y una noche que tenderá a despejarse.

El domingo mantendrá la misma línea térmica, repitiendo los 29°C de máxima y ubicando la mínima en 19°C, aunque con mayor presencia de sol durante la jornada, vientos leves del sureste y baja probabilidad de lluvias.

El inicio de la semana laboral traerá el pico térmico y el único episodio de inestabilidad de este tramo. El lunes comenzará con cielo nublado y un ascenso de temperatura que llevará el termómetro hasta los 30°C de máxima y 21°C de mínima, con vientos del este. Sin embargo, hacia la noche del lunes aumentará la nubosidad y se esperan lluvias débiles, con una probabilidad de precipitaciones que trepa al 50%.

Las condiciones volverán a estabilizarse rápidamente a partir del martes, jornada en la que regresará el cielo parcialmente soleado con rotación del viento al suroeste. Tanto el martes como el miércoles ofrecerán tiempo agradable y sin lluvias significativas: el martes registrará una mínima de 19°C y una máxima de 29°C, mientras que el miércoles presentará un leve y agradable descenso térmico, ubicando los registros entre los 17°C de mínima y los 27°C de máxima para cerrar la mitad de la semana.