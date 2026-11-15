Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú: 60 años de entrega, vocación y servicio a la comunidad

15 de noviembre de 1966 – 15 de noviembre de 2026

¡Feliz 60 Aniversario Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú!

Con gratitud, admiración y respeto.

Hay fechas que merecen mucho más que un saludo. Merecen memoria, reconocimiento y, sobre todo, gratitud. Este 15 de noviembre se cumplen 60 años de la fundación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, una institución que nació del compromiso de hombres y mujeres dispuestos a ponerse al servicio de los demás, muchas veces arriesgando su propia vida.

Hablar de los Bomberos Voluntarios es hablar de seres humanos que eligieron una vocación extraordinaria: estar presentes cuando otros necesitan ayuda. Cuando suena la sirena, no importa la hora, el frío, la lluvia, el cansancio ni los riesgos. Allí están. Dejando sus hogares, sus familias y sus propias preocupaciones para acudir al llamado de alguien que atraviesa una emergencia.

Detrás de cada uniforme hay una historia, una familia, sacrificios silenciosos, horas de capacitación, guardias, esfuerzo y una enorme responsabilidad. Hay personas que, sin buscar reconocimiento, entregan parte de sus vidas para proteger la vida de los demás.

Hoy la gratitud también debe mirar hacia atrás. A aquellos hombres y mujeres que tuvieron la iniciativa de fundar esta institución el 15 de noviembre de 1966. A quienes abrieron el camino, a quienes sostuvieron el cuartel en sus primeros años, a quienes enfrentaron incendios, accidentes, inundaciones y tantas otras situaciones difíciles. A los que ya no están físicamente, pero dejaron una huella imborrable en la historia de nuestros bomberos.

A quienes hoy integran el cuerpo activo, a sus autoridades, colaboradores y familias, nuestro respeto y reconocimiento. Porque ser bombero voluntario no significa solamente apagar incendios: significa asumir un compromiso permanente con la comunidad.

Y también a quienes vendrán, a las nuevas generaciones que vestirán ese uniforme y tomarán la posta de una institución que debe seguir creciendo, conservando sus valores y transmitiendo su vocación de servicio.

Una ciudad no siempre alcanza a dimensionar lo que significa tener un cuartel de bomberos voluntarios. Muchas veces solamente escucha la sirena y observa pasar una autobomba. Pero detrás de ese sonido hay preparación, disciplina, valentía y, fundamentalmente, solidaridad.

Los bomberos no preguntan quién necesita ayuda, de dónde viene ni qué tiene. Acuden. Y en ese gesto sencillo, pero inmenso, se encuentra la grandeza de su tarea.

A los que estuvieron, a los que están y a los que vendrán: gracias.

Gracias por cada vida protegida, por cada familia asistida, por cada emergencia atendida y por cada sacrificio que muchas veces queda en silencio.

Que la historia de estos 60 años sea también un homenaje a la memoria, al presente y al futuro de una institución que pertenece al corazón de Gualeguaychú.

Porque hay vocaciones que no se miden por lo que se cobra, sino por lo que se está dispuesto a dar.

¡Feliz 60 º Aniversario Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú!

Con gratitud, admiración y respeto.

Por Ariel Heidenreich

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