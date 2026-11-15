Con una caravana y un brindis, los bomberos celebraron su aniversario

Este domingo, los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú celebraron el 60.º aniversario de su fundación con una serie de actividades que incluyeron una caravana por la ciudad, un cóctel y el descubrimiento de una placa conmemorativa entregada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Los festejos comenzaron a las 10 h con la salida de una caravana desde el cuartel, que recorrió distintos sectores de Gualeguaychú. La actividad permitió compartir el aniversario con la comunidad y recordar el vínculo que la institución mantiene con los vecinos desde su creación, el 15 de noviembre de 1966.

Al mediodía, los integrantes del cuerpo de bomberos compartieron un cóctel en el cuartel, en un ambiente de alegría y familiaridad que acompañó las celebraciones por las seis décadas de servicio.

A las 13 h se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en reconocimiento a la trayectoria de la institución. Participaron el diputado provincial Carlos Damasco; el responsable del Área de Relaciones Institucionales y Culto del Gobierno de Gualeguaychú, Ricardo Rodríguez; el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, Fernando Müller; y el jefe del Cuerpo Activo, Luciano Lizzi.

Ricardo Rodríguez transmitió el saludo del intendente Mauricio Davico y el reconocimiento y agradecimiento de todo el Gobierno municipal por los 60 años de compromiso y servicio de los Bomberos Voluntarios con la comunidad.

En sus palabras, destacó que detrás de esa Institución hay hombres y mujeres que abrazan una vocación de servicio y que su historia se construyó a partir del esfuerzo, el sacrificio y la solidaridad, con horas de trabajo y capacitación, y el acompañamiento indispensable de sus familias. Además, señaló que este aniversario no solo invita a mirar con orgullo el camino recorrido, sino también a renovar el compromiso con el futuro.

Fundada el 15 de noviembre de 1966, la institución se convirtió en el primer cuartel de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos. Desde entonces, distintas generaciones de hombres y mujeres han formado parte de su historia, dedicando su tiempo al servicio de la comunidad y a la atención de emergencias.

La celebración transcurrió en un clima de encuentro y alegría entre quienes integran la institución, sus familias y las autoridades presentes, en una fecha especialmente significativa para los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y para toda la ciudad.

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