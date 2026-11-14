Dos motociclistas con lesiones graves por siniestro vial en Ruta 136

Alrededor de las 16:40 h de este sábado, personal policial dependiente de Comisaría Quinta intervino en un siniestro vial ocurrido en el cruce de la Ruta Internacional N.º 136 y la Ruta Provincial N.º 42.

El hecho fue protagonizado por dos motocicletas marca Kawasaki, modelos Ninja ZX 636 y Ninja ZX 14 de 1400 cc, ambas circulando por la Ruta Internacional N.º 136 en sentido este-oeste (R.O.U/GCHU)

Según las primeras averiguaciones, al sobrepasar el cruce con la Ruta Provincial N.º 42, uno de los conductores de la caravana frenó y la primera motocicleta detuvo su marcha sobre la banquina, momento en que el segundo rodado no logró evitar la colisión, impactando contra el primero.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores, de 36 y 48 años, cayeron sobre la calzada y la banquina, sufriendo lesiones de carácter grave, presentando (fracturas en pierna y rodilla). En tanto, una adolescente de 17 años, que viajaba como acompañante en uno de los rodados, presentó lesiones de carácter leve.

Los tres involucrados fueron trasladados en ambulancia al hospital local para recibir asistencia médica.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, Mecánico Policial, Médico Policial de turno y Tránsito de General Pueblo Belgrano, llevando adelante las actuaciones correspondientes.