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Guale DESPIDOS

Sigue el acampe frente a la planta de UnionBat y piden conciliación obligatoria

Quema de cubiertas y espera de novedades por parte de 101 trabajadores despedidos.

29 Jun, 2026, 10:17 AM
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Desde el viernes, cuando sorpresivamente prohibieron el ingreso a su lugar de trabajo a 101 empleados, los trabajadores de UnionBat realizan un acampe frente a la fábrica de baterías ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú. El acampe incluyó la quema de cubiertas.

 

Desde el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate y Campana, se anunció que realizaron una presentación en la delegación Gualeguaychú del Ministerio de Trabajo para solicitar la conciliación obligatoria.

 

“La situación está igual que el viernes, cuando se informó sobre los despidos y que la empresa cerraba por una cuestión de producción”, manifestaron desde el gremio a RADIO MÁXIMA.

 

 

Angustia de los trabajadores

Matías Fernández, de 45 años de edad, que lleva 22 años trabajando en la planta, manifestó en el móvil de MÁXIMA que “más allá de alguna merma dirigida por ellos, nosotros mantenemos reuniones cada dos semanas con la empresa y el martes tuvimos una reunión y nos dijeron cómo íbamos a continuar”, pese a lo cual consignó que “es de conocimiento público la merma en la actividad por el ingreso de baterías extranjeras, lo que afecta directamente las ventas”.

 

Agregó que “nosotros manejamos cuatro rotaciones, el turno del viernes a las 6 trabajó normal, y cuando iba a ingresar el turno de las 12 nos prohibieron el ingreso, y ahí empezaron con los despidos masivos y dijeron que la empresa tomó la decisión de cerrar este establecimiento”.

 

“Empezaron a llegar whatsapp con documentos en PDF, lo recibimos con total incertidumbre, tratando de averiguar a qué correspondía ese archivo, y nos presentamos a la Comisaría Séptima para denunciar que no nos dejan ingresar a nuestro lugar de trabajo”, indicó.

 

Dijo asimismo que “nosotros somos abastecedores de materia prima para la planta de San Martín, nosotros hacemos recolección de rezagos de las baterías usadas y se reutiliza, refinamos, volvemos a producir plomo industrial y todo va a la planta de San Martín”.

 

“La incertidumbre no es solo de los trabajadores, sino de las familias y amigos que se fueron enterando por los medios”, definió.

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