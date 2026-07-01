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Guale CONFLICTO

Despidos en UnionBat: la empresa incumplió la conciliación y no permitió el ingreso de los trabajadores

Desde la secretaría de Trabajo de la provincia se dictó la conciliación obligatoria por 15 días, a partir de este miércoles a las 14 horas. La empresa no permitió el ingreso, por lo que se realizó la denuncia por incumplimiento.

1 Jul, 2026, 15:44 PM
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Este miércoles 1 de julio las partes fueron notificadas desde la secretaría de Trabajo de la provincia quien tomó intervención ante la denuncia del Sindicato del personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, quien manifestó que la empresa Unión Bat ubicada en el Parque Industrial suspendió de manera unilateral la actividad (lockout patronal) impidiendo el ingreso del personal convencionado desde el pasado 26 de junio.

 

Este miércoles se notificó a las partes la Resolución que indica “Dictar la CONCILIACIÓN OBLIGATORIA entre las partes arriba mencionadas, por el término de QUINCE (15) días hábiles contados a partir de las 14:00 hs. del día miércoles 1° de julio de 2026, de acuerdo a lo establecido por el artículo 11° de la citada norma”.

 

En las afueras de la empresa el personal que debía ingresar en ese horario manifestó que dicho ingreso no les fue permitido, por lo que nuevamente desde el Sindicato se registró una denuncia de incumplimiento.

Este jueves, concurrirán a la secretaría de Trabajo en Paraná, para presentarse a la audiencia fijada previamente

 

CONCILIAC OBLIG UNIONBAT.pdf

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