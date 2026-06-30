Gualeguaychú presentó el Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones ante el Consejo Federal de Drogas

El Gobierno de Gualeguaychú participó, ayer lunes 29 de junio, de la 2° Asamblea Anual del Consejo Federal de Drogas (COFEDRO), un espacio convocado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) que reúne a representantes de las 24 jurisdicciones del país con el objetivo de compartir experiencias y articular acciones vinculadas a la prevención, asistencia y acompañamiento frente a los consumos problemáticos.

En esta oportunidad, Gualeguaychú fue la única ciudad invitada para presentar su experiencia de gestión local en el panel denominado “Hacia el sistema de prevención y tratamiento: Nación, Provincia, Municipio: la experiencia de Gualeguaychú”. La exposición estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz. Asimismo, la delegación entrerriana estuvo acompañada por el director de Prevención y Control de Adicciones de la provincia, Pablo Cymbalista.

Previo a la presentación local, las autoridades nacionales de Sedronar expusieron los lineamientos de las etapas 2 y 3 del programa Municipios, junto a nuevas herramientas diseñadas para la formulación de políticas locales y la confección de diagnósticos participativos en la materia.

Durante la exposición, se detalló el proceso de construcción del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) como una política pública municipal basada en el abordaje responsable, la continuidad institucional y el trabajo en el territorio.

“Esto comenzó con una fuerte decisión de trabajar los consumos problemáticos con responsabilidad y seriedad. Primero tuvimos que escuchar a las familias, a las instituciones, a los profesionales y a las personas atravesadas por esta realidad, porque entendíamos que había que construir confianza y recuperar una política pública integral con presencia del Estado en territorio”, expresó Juan Ignacio Olano.

Por su parte, Marcos Henchoz expuso sobre el entramado comunitario que sostiene al PPAA, resaltando el rol de los espacios de cuidado. “El plan se sostiene sobre redes que contienen y acompañan. No hay una respuesta posible si no trabajamos junto a las instituciones, las organizaciones sociales, los clubes, las comunidades de fe y todos los actores de la comunidad que forman parte de esta construcción colectiva”, señaló.

En ese sentido, la comitiva municipal remarcó la articulación lograda con la Mesa de Diálogo Interreligioso y diversas organizaciones civiles para afianzar el abordaje integral. Actualmente, el PPAA funciona a través de un equipo interdisciplinario, espacios de escucha y Centros de Asistencia Integral (CAI) brindando respuestas y acompañamiento cercanas a las personas afectadas por el consumo como a sus grupos familiares.

Municipalidad de Gualeguaychú