Se prepara un gran desfile para celebrar el 9 de Julio en Gualeguaychú

El 9 de Julio se celebrará en Gualeguaychú con una jornada patriótica abierta a toda la comunidad, que reunirá a instituciones educativas, clubes, áreas municipales, fuerzas armadas y de seguridad, grupos de danza y ballets folclóricos en la Costanera. El desfile se desarrollará desde la Virgen del Mate hasta calle Urquiza.

Desde el área de Ceremonial y Protocolo del Gobierno municipal, a cargo de Silvia Videla, se adelantó que se trabaja en la organización, previendo la presentación de atractivos especiales.

Además, se ha confirmado que la actividad contará con la participación del Batallón de Ingenieros Blindado 2 “General José Francisco Ramírez”, con asiento en Concepción del Uruguay, junto a la Banda Militar “Teniente Coronel Saturnino Filomeno Verón”. La unidad llegará con personal, tanques, vehículos militares y equipamiento para formar parte del desfile cívico militar.

También desfilarán banderas de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y la Unidad Penal N.º 9 “Granja Penal El Potrero”.

La propuesta contará además con la participación de distintas áreas del Gobierno de Gualeguaychú, entre ellas Desarrollo Humano, Salud, Deportes (con sus escuelitas deportivas), Adultos Mayores, Espacios Municipales de Primera Infancia y Cooperativas.

En el marco de los preparativos para la conmemoración del Día de la Independencia, el Gobierno municipal abrió la convocatoria oficial para entidades intermedias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que deseen formar parte del tradicional desfile cívico militar.

La invitación está dirigida a establecimientos educativos de nivel primario, secundario y terciario, clubes deportivos con sus diferentes disciplinas, academias de danzas clásicas y folclóricas, agrupaciones scouts, empresas, sectores industriales y demás delegaciones que quieran sumarse a la jornada.

Los referentes de las instituciones interesadas en registrar su participación o realizar consultas sobre agrupamientos y pautas organizativas deben acercarse a la oficina del Área de Ceremonial, ubicada en el Palacio Municipal, Yrigoyen 75, o comunicarse telefónicamente a las líneas habilitadas: 3446 394823, 420430 o 640793.

A su vez, formarán parte del desfile abanderados y escoltas de escuelas primarias y secundarias, clubes, instituciones civiles, fuerzas armadas y de seguridad, grupos de danza y ballets folclóricos.

Para acompañar el desarrollo del acto, se dispondrán tribunas, baños químicos, postas sanitarias, autos antiguos y otros atractivos para que las familias puedan disfrutar de una tarde de encuentro en la Costanera.

En materia sanitaria, habrá tres postas de atención distribuidas a lo largo del recorrido. La posta municipal estará ubicada en Concordia y Costanera, con personal de Salud que realizará controles y estará disponible ante eventuales emergencias. Las otras dos funcionarán en puntos intermedios del desfile, con la participación del Hospital y de otra entidad o centro de salud de la ciudad.

La celebración del 9 de Julio será una oportunidad para compartir una jornada de encuentro comunitario en torno a una de las fechas más importantes de la historia argentina.

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