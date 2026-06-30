Sorprendido in fraganti: intentaba robar un somier de una vivienda y terminó detenido

Un nuevo episodio delictivo fue frustrado en la madrugada de este martes, tras una rápida intervención del personal policial. El procedimiento se registró alrededor de las 00:30 horas en un inmueble ubicado sobre calle San Martín al 2200, donde los efectivos lograron aprehender a un hombre en plena comisión de un delito.

De acuerdo a la información oficial, el personal de la Comisaría Sexta acudió al domicilio tras una alerta. Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron en el patio delantero de la vivienda a un sujeto de 33 años, quien se encontraba manipulando un somier de una plaza con claras intenciones de retirarlo del predio.

Al realizar una inspección ocular sobre el inmueble, los efectivos constataron que una de las ventanas con acceso directo al dormitorio presentaba el cristal dañado. Según las primeras pericias, el sospechoso habría violentado dicha abertura para ingresar a la propiedad y sustraer el elemento mencionado.

Ante la evidencia, se procedió a la aprehensión del individuo en flagrancia. Las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de las diligencias de rigor para profundizar la investigación sobre lo sucedido y determinar la situación procesal del detenido.