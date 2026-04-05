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Guale AMBIENTE

Se recuerda la prohibición de quemar hojas secas y residuos durante el otoño

En esta época de acumulación de hojas en veredas y espacios públicos, el Gobierno municipal reitera que está prohibida, por ordenanza, la quema de hojas secas y cualquier tipo de residuo a cielo abierto en toda la ciudad.

5 Abr, 2026, 17:54 PM

El otoño ya se hizo presente y, con él, la acumulación de hojas secas también genera la necesidad de recordar a los vecinos una medida fundamental para cuidar la calidad del aire y la salud de todos.

 

Está prohibida la quema de hojas y cualquier tipo de residuo a cielo abierto en todo el territorio de la ciudad. Esta práctica genera contaminación atmosférica, afecta la salud de las personas —especialmente niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias— y daña el ambiente.

 

La prohibición se encuentra contemplada en la Ordenanza Municipal N.º 10.088/95 y en la Ordenanza N.º 10.539/01.

 

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria se recomienda barrer las hojas y disponerlas correctamente en los contenedores de residuos secos o, preferentemente, utilizarlas para compostaje domiciliario. De esta manera, en lugar de convertirse en un problema, las hojas pueden transformarse en un recurso útil para el cuidado de jardines y espacios verdes.

 

Además, al descomponerse, las hojas:

- Enriquecen el suelo con nutrientes.

- Protegen raíces del frio.

- Alimentan microorganismos y fauna del suelo.

 

¿Qué se puede hacer con las hojas secas?

- Usarlas como cobertura en jardines.

- Hacer compost para huertas.

- Crear refugios para insectos beneficiosos.

- Armar manualidades o decoración natural.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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