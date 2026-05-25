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El reclamo por la Reforma Previsional se trasladó al acto del 25 de Mayo

Docentes y trabajadores estatales se manifestaron con carteles frente al escenario donde se encontraban el gobernador y el intendente, entre otras autoridades. “Disfruten en paz o se retiran”, les dijo Davico.

25 May, 2026, 16:48 PM

En medio de los discursos en el acto protocolar por el 25 de Mayo, integrantes de la Multisectorial, en su mayoría docentes y trabajadores estatales que se encontraban en la tribuna frente al escenario, comenzaron a levantar carteles de reclamo por la reforma previsional y el 82% móvil, a la vez que se empezaron a escuchar sus voces con reclamos dirigidos al gobernador, mientras una mujer avanzó con su cartel hacia la pasarela para hacerlo más visible.

 

 

Fue en ese momento que Davico tomó el micrófono y se dirigió a los manifestantes: “ustedes tienen todo el derecho de reclamar y de hacer lo que corresponda, pero acá no. Hay gurises que están desde las 3 de la mañana trabajando con los padres, alumnos y docentes. Los invito a que disfruten este día patrio en paz o los invito a retirarse”, tras lo cual, entre gritos y aplausos, la situación quedó en un incómodo momento.

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