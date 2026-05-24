Un mayor y un menor detenidos por presunta venta de estupefacientes

En horas de la mañana de este domingo, personal policial que se encontraba de recorrida jurisdiccional fue alertado por un ciudadano sobre la presunta venta de estupefacientes en la vía pública, en inmediaciones de calles Bolivia y Clavarino de la ciudad de Gualeguaychú.

Ante esta situación, efectivos policiales junto a personal motorizado se hicieron presentes en el lugar, donde localizaron a dos masculinos que, al advertir la presencia policial, intentaron arrojar distintos elementos hacia el interior de una vivienda, sin lograr su cometido.

Al proceder a su identificación y posterior palpado preventivo, se constató que llevaban entre sus prendas varios elementos vinculados a la comercialización de sustancias estupefacientes, entre ellos envoltorios con sustancia pulverulenta, frascos plásticos con dosis fraccionadas, dinero en efectivo, envoltorios con sustancia vegetal y un teléfono celular.

Se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión de ambos involucrados y el traslado del menor de edad a dependencia de Comisaría del Menor y la Mujer. Asimismo, tomó intervención personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las diligencias de rigor y el secuestro de los elementos.

Como resultado del procedimiento se secuestraron 79 envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína y envoltorios con cannabis sativa.

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