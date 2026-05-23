Detuvieron a dos personas con zapatillas robadas tras un robo en la Asociación Promover Conin

La intervención se originó a partir de una denuncia por un robo ocurrido en la sede de la Asociación Promover Conin, ubicada sobre Belgrano al 700. A partir de ello, efectivos de Comisaría Tercera y del Comando Radioeléctrico iniciaron recorridas por las inmediaciones en busca de los sospechosos.

Durante el operativo, los uniformados localizaron a un hombre que coincidía con las características aportadas y lo siguieron hasta una vivienda en construcción, donde se encontraba junto a una mujer.

Al intentar identificarlos, los efectivos observaron que ambos tenían una bolsa de consorcio negra que contenía varias zapatillas nuevas sin uso, elementos que estarían vinculados al robo investigado.

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad, se procedió a la detención de un hombre de 33 años y una mujer de 36, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a dependencias policiales: el hombre quedó alojado en Jefatura Departamental, mientras que la mujer fue derivada a la Comisaría del Menor.

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