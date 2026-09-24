Se recolectaron 35 bolsones de residuos electrónicos para su reciclado

Este jueves se enviaron 35 bolsones de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) a la empresa Puro Scrap, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Esta medida busca recuperar materiales para su reingreso al ciclo productivo y evitar que estos elementos terminen en el predio de disposición final o en basurales a cielo abierto.

“La campaña tiene como fin principal brindar una solución técnica y ambientalmente segura para estos dispositivos”, expresó Ivana Zecca, titular de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y agregó que “la correcta gestión de estos residuos no solo favorece la recuperación de materiales, sino que ayuda a reducir significativamente el impacto ambiental, ya que muchos de estos aparatos contienen componentes potencialmente peligrosos para la salud y el ecosistema si no son manipulados adecuadamente”.

Los RAEEs son dispositivos de uso cotidiano que requieren un tratamiento diferenciado al finalizar su vida útil. Incluyen equipos de la línea blanca (heladeras, lavarropas), línea marrón (televisores, equipos de audio) y línea gris (computadoras, celulares e impresoras). Por su composición, se solicita a la comunidad no mezclarlos con la basura domiciliaria habitual y llevarlos a los puntos municipales habilitados.

Para el depósito de estos artefactos, la ciudad cuenta con tres Centros de Transferencia habilitados todos los días, de 7 a 19 horas:

- Centro n.° 1: Predio del ex Frigorífico (calle Tropas y Perón).

- Centro n.° 2: Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.

- Centro n.° 3: Zona norte (calle 540 y Mostto).

Municipalidad de Gualeguaychú