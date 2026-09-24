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Guale MUNICIPIO

Molino de Viento: proyectan el asfaltado de 10 cuadras y mejoras en la infraestructura del barrio

La comisión vecinal se reunió con el intendente Mauricio Davico y funcionarios municipales para avanzar en un plan de obras que incluye pavimentación, servicios y nuevas veredas.

24 Sep, 2026, 14:44 PM
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El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, mantuvo este miércoles una reunión con integrantes de la comisión vecinal del barrio Molino de Viento para definir una agenda de trabajo destinada a mejorar la infraestructura del sector.

 

El encuentro contó con la participación de la presidenta de la comisión, Silvina Cabrera; la tesorera Raquel Churruarín; las integrantes Alicia Huck, Marta Huck y Alicia Lonardi; y la vecina Hebe Acosta. También estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Adrián Andrés Broggi; el responsable de Desarrollo Territorial, Silvio Leuze; y el titular de la Dirección de Consorcios y Cooperativas, Damián Molinari.

 

Durante la reunión, los vecinos presentaron un Plan de Desarrollo Integral para el sector comprendido entre Boulevard Daneri y las calles Rioja, 3 de Diciembre y Perigán.

 

Uno de los principales puntos abordados fue el proyecto para pavimentar 10 cuadras consideradas prioritarias. En ese sentido, se planteó avanzar con una nueva ordenanza que otorgue el marco necesario para concretar las obras.

 

Previamente, la Secretaría de Obras Públicas deberá coordinar diferentes trabajos de infraestructura hidráulica y sanitaria, entre ellos alcantarillas, cordón cuneta y conexiones de agua potable y cloacas.

 

Otro de los ejes planteados fue el mejoramiento de las veredas. Municipio y vecinos acordaron trabajar en un sistema que permita mejorar la circulación peatonal, la accesibilidad y la conectividad interna del barrio.

 

La reunión permitió establecer una agenda conjunta entre la comisión vecinal y las distintas áreas municipales para avanzar con los proyectos de infraestructura previstos para Molino de Viento.

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