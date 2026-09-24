Carrozas 2026 ya tiene eslogan y este viernes elige su reina

Este viernes, a la hora 21 en el Teatro del Puerto, tendrá lugar el evento de Elección de la Reina de la Edición 2026 de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú, evento que ya es tradición a lo largo de su historia de 67 años y 23 años como Fiesta Nacional.

También se entregará en este evento, el premio al eslogan 2026 de la Fiesta Nacional.

Las 21 jóvenes estudiantes que representan a las distintas carrozas participarán de uno de los eventos enmarcados en una de las fiestas provinciales y nacionales más antiguas e importantes de la provincia de Entre Ríos

De este modo, alrededor de la medianoche del viernes, los carroceros tendrán nueva soberana en este 2026.

Esta fiesta estará acompañada con la presencia de la batucada Sonido de Parche de Leo Stefani. Los jurados de reina serán Mauro Basaldúa -Profesor de teatro de UADER y Licenciado en Artes de UNSAM-, Erika Jozami -Maquilladora profesional con más de 10 años de trayectoria en el mundo de la belleza y la estética-, Mary Ann Morrison -- Reina de Turismo de Gualeguaychú 2016, actual Reina del Carnaval del País- y Sebastián Benedetti – Más de 20 años de trayectoria en el maquillaje, el diseño y la realización de vestuario.

El costo de la entrada es de $ 5.000.

Las postulantes a Reina de la Fiesta Nacional de carrozas Estudiantiles 2026 son:

1 Emma Vivas Instituto Nuestra Señora de Guadalupe 5° A

2 Abril Garcia Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade 5° 3ª

3 Emma Minotto Colegio Las Victorias 5°

4 Luisina Giglio Instituto Secundario Sirio Libanés 5°

5 María Pía Farabello Instituto Nuestra Señora de Guadalupe 5° B

6 Yamila Nahiara Zimmermann Alteño Instituto Fernando Elgue D-221 5° U

7 Maia Valentina Velázquez Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade 6°

8 Catalina Osorio Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade 5° 4ª

9 Bianca Sanchez Colegio S. Mosto 6° A y B

10 Joaquina Rébora Instituto XII 5° A

15 Bianca Trocello Instituto Pío XII 5° B

16 Angelina Capandeguy Instituto Secundario Sirio Libanés 6°

17 Dulce Joselin Godoy Instituto Agrotécnico D-71 7°

18 Marianela Folmer Colegio Luis Clavarino 5° 2ª

19 Angelina Berenyi Instituto Luis María Bettendorff 5°

20 Luz Suarez Instituto Defensores del Oeste 5°

21 Morena Lima EET N°3 15 de noviembre

Eslogan 2026

En el Instituto "Sedes Sapientiae", se llevó a cabo la elección del eslogan para la 67ª edición de la Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles 2026.

El eslogan seleccionado para identificar el desfile 2026 es: "Cuando la juventud crea, Gualeguaychú se transforma: carrozas estudiantiles 2026". Su creadora es Anahí Navarro, quien participó con el seudónimo "Plumas" y pertenece a 5° B del Instituto "Nuestra Señora de Guadalupe".

Hacemos público nuestro agradecimiento a las profesoras María Agostina Aguilar, María de los Milagros Casanova y Karina Daguer Cardona quienes gentilmente actuaron como jurados en esta elección del eslogan 2026.

La ganadora recibirá su reconocimiento este viernes 25/09 en la fiesta de la elección de la reina de carrozas 2026, a realizarse en el Teatro del Puerto a las 21.00 h