Se realizó una jornada de capacitación de Enfermería en Gualeguaychú

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del departamento de Enfermería del Hospital Centenario de Gualeguaychú, realizó una jornada de capacitación destinada a enfermeros y estudiantes de enfermería, con el objetivo de fortalecer la calidad de los cuidados y actualizar conocimientos para una atención integral, segura y centrada en las personas.

La actividad, declarada de interés ministerial mediante la Resolución N° 686/26, reunió a más de 130 participantes y se enmarcó en las acciones de formación continua que impulsa la cartera sanitaria para mejorar los estándares de atención en los servicios de salud de la provincia.

En ese marco, el director general de Enfermería, Martín Nani, destacó: "Este tipo de propuestas favorecen la formación continua de los equipos de salud y promueven espacios de reflexión e intercambio de experiencias, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre los distintos efectores".

La capacitación también buscó consolidar competencias y generar instancias de intercambio entre los equipos de salud, con el propósito de fortalecer la calidad de la atención y garantizar cuidados humanizados, seguros y de calidad para la población.

Entre los principales ejes tratados en la jornada se abordaron: inmunizaciones en el personal de salud; los eventos adversos y el fortalecimiento de la calidad de la atención; aspectos ligados a la salud mental del cuidador; así como el trabajo en equipo, con foco en la comunicación efectiva y las redes de apoyo institucional.

Además, se realizaron instancias de actualización sobre los procesos de referencia y contrarreferencia para optimizar la articulación entre los distintos niveles de atención; el seguimiento de pacientes a fin de garantizar la calidad asistencial; el abordaje del shock anafiláctico en el marco de la Ley Provincial Nº 11.242; y la actualización en RCP.

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