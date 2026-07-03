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Más de 180 alojamientos turísticos de Gualeguaychú se inscribieron en el Registro municipal

La exención de la Tasa de habilitación turística se extendió para todo el 2026 lo que impulsó la inscripción y regularización de la actividad.

3 Jul, 2026, 17:44 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú extendió por todo el año 2026 la exención de la Tasa de Habilitación Turística. La medida funciona como un beneficio directo para impulsar la inscripción y facilitar que más propietarios regularicen su actividad.

 

La Dirección de Habilitaciones Comerciales mantiene activo el programa de regularización con el objetivo de ordenar el sistema turístico local, acompañar a los prestadores de servicios y elevar los estándares de seguridad, higiene y funcionamiento.

 

A través del Decreto N.º 2290/2026, el gobierno local definió prorrogar durante 2026 el período de gracia dispuesto en 2025 para que los dueños de casas y departamentos destinados al alquiler temporario inicien su trámite de manera gratuita durante el ejercicio en curso, regularicen su situación y pasen a integrar la oferta formal de alojamientos de Gualeguaychú.

 

El impacto de esta política pública se refleja en el crecimiento del padrón oficial. Gualeguaychú comenzó este proceso con apenas 18 alojamientos habilitados y 13 en trámite; actualmente, el sistema ya cuenta con 185 establecimientos incorporados a la formalidad. De ese total, 142 establecimientos obtuvieron su habilitación definitiva y otros 43 avanzan en la fase activa de regularización bajo supervisión técnica.

 

La regularización alcanza tanto a establecimientos de perfil turístico como a casas y departamentos destinados al alquiler temporario. Esta última modalidad constituye una categoría de alojamiento generalizada en la ciudad que se está incorporando a un esquema específico de registro, habilitación y control, de acuerdo con la normativa.

 

La estrategia de ordenamiento se complementa con la homologación provincial de los servicios, un paso clave para mejorar la competitividad del destino. La ciudad pasó de niveles mínimos de certificación a un total de 40 establecimientos homologados y 14 en proceso de asesoramiento. Este procedimiento unificado garantiza que las propiedades cumplan en paralelo con las normativas locales y las exigencias de la Ley Provincial de Alojamientos Turísticos.

 

Las inspecciones y el asesoramiento técnico que acompañan el plan de Alojamientos Turísticos Seguros apuntan a reducir la informalidad en los alquileres temporarios, una modalidad que se extendió durante años en Gualeguaychú. El armado de esta base de datos le permite al Municipio y especialmente al área de Turismo, conocer la capacidad real de ocupación de la ciudad, planificar la infraestructura pública y ofrecer seguridad a los visitantes que eligen el destino.

 

Para conocer la oferta formal de alojamientos de la ciudad, ingresá a: www.gualeguaychu.tur.ar/alojamiento

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