Guale RUTA 20

Ruta 20: “Falta todavía, pero en dos años hicieron más que en tres décadas”

Carlos Tommasi, vecino de Urdinarran que forma parte del Grupo SOS Ruta 20, destacó en RADIO MÁXIMA que “falta mucho todavía, pero en 2 años hicieron más que en 3 décadas”.

29 Dic, 2025, 10:16 AM

“Se ha cumplido lo que el gobernador nos prometió para el tramo desde Gualeguaychú a Ruta 14, las obras están casi finalizadas, se hizo un bacheo, pero la ruta no perdió las características de ser riesgosa”, manifestó Tommasi.

 

"Si bien al grupo no le satisface completamente, entendemos que se inicia un nuevo ciclo que avanzarían con las siguientes obras", agregó. Igualmente, Tomassí dijo que "nuestro grupo apunta a que empiecen el asfaltado prometido y necesario, todavía no es una ruta que podamos decir la transitamos tranquilos"

 

"La idea era asfaltarla hasta Federal, es decir completa, eso nos dijo el gobernador", comentó Tomassi sobre la promesa de Frigerio. "Queremos una nueva reunión, queremos plantear nuestras dudas e inquietudes y ver una respuesta desde el estado", anticipó sobre un próximo encuentro con el gobierno provincial.

 

"Siempre advertimos y seguimos advirtiendo a los de afuera que no es una ruta que está totalmente en condiciones", concluyó.

RUTA 20

