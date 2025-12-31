 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CAMPAÑA

Buenas reservas y muchas consultas en el comienzo de la temporada en Gualeguaychú

El director de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero, dijo en RADIO MÁXIMA que las reservas para comienzo y fin de año son buenas, y hay muchas consultas.

31 Dic, 2025, 10:30 AM

De todos modos, subrayó que es “cauteloso” en el inicio de la temporada de turismo. Por otra parte, destacó el lanzamiento de la campaña de promoción.

 

"Este año se ha invertido y se trabajó en conjunto con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, y también con la productora del Carnaval, se han hecho cosas históricamente que a este nivel no se hicieron. Falta reforzar la campaña en redes, estamos esperando a ver como empieza la temporada", comentó Romero.

 

"La campaña está dando resultado, el spot sale bastante seguido. Los niveles de reserva para enero no son altos, pero hay muchos consultas, se está trabajando fuerte en promocionar, creemos que por el tema de la cercanía y el clima el nivel de reserva no era alto y terminaba siendo un buen fin de semana. Los lugares con pileta son los primeros que son reservados", explicó el director de Turismo de la ciudad.

CAMPAÑA TEMPORADA TURISMO CARNAVAL

