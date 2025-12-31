La Cooperativa informó sobre cortes por "alivio de carga"

Este miércoles 31, último día del año, y en medio de temperaturas muy altas, se realizaron cortes en distintos puntos de la ciudad de Gualeguaychú.
La Cooperativa Eléctrica informó sobre los siguientes cortes por “alivio de carga”, es decir por demanda excesiva para el sistema.
*6,30 Barrio 338 por obras
*14 Subestación de Primera Junta y Perito Moreno, Alivio de carga
*15 Subestación Boulevard Daneri y Teresa Margalot, Alivio de carga
*16,25 Subestación de Nogoyá y Franco, alivio de cargas, Alivio de carga