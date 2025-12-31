Consideran que es muy difícil de evitar que se genere fuego en los basurales

Agregó que es imposible prevenir un incendio en el depósito de residuos, porque las altas temperaturas hacen que el fuego se autoinicie, “lo que suele ocurrir en los basurales”.

"No hay forma de evitar estos incendios, hay material que entra en descomposición, se oxida y eso con el calor se hace la mezcla perfecta para una auto incendio". "Propulsábamos el agua desde abajo hacia arriba, se atacó a uno de los frentes primero, y después con ayuda de la Regional atacamos los otros dos frentes. Era como una gran pileta prendida fuego, duró mucho por la gran magnitud que tenía", comentó Arce.