Se presentará el libro “Relatos isleros” en la biblioteca Rodolfo García

En su obra, el autor narra anécdotas, vivencias, experiencias y le pone palabras al paisaje de su Villa Paranacito natal, donde transcurrieron su infancia y adolescencia a orillas del río Paraná Bravo entre el murmullo de los juncos y el motor fiel de un pontón.

Los relatos de Ferreyra invitan el lector a sentarse frente a un fogón Islero, para descubrir que la verdadera sabiduría se encuentra en la cadencia de un chiste bien contado, en el rigor de una creciente que obliga a mojarse los pies de madrugada y en el silencio de un primer amor que nunca necesitó palabras.

Según el autor, “Relatos isleros es un viaje de regreso a las islas del Ibicuy, un lugar donde los niños juegan a ser caballeros con espadas de madera, y los hombres aprenden a leer el viento antes que los libros”.

La presentación se realizará en la sala de la biblioteca, calle Corrientes 223, con entrada libre y gratuita.

