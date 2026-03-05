Obras Sanitarias restaura con trabajos en altura su histórico tanque de agua

El tanque principal de Obras Sanitarias, emplazado en la planta potabilizadora de Gualeguaychú, atraviesa una intervención destinada a recuperar condiciones estructurales y sanitarias básicas de un elemento que ya es un sello distintivo de la Dirección encargada de la distribución de agua potable en la ciudad.

Se trata de una construcción elevada de hormigón armado, con una capacidad de 1,2 millones de litros, una altura 23,5 metros y cuya parte más amplia suma 16,5 metros de diámetro.

Luego de que se realizara una limpieza profunda de la base, que está compuesta por doce columnas que sostienen una cuba maciza, ahora los trabajos se trasladaron más allá del primer anillo, por lo que la limpieza ahora se debe realizar en altura mediante el uso de una grúa.

Lo cierto es que las columnas son sometidas a la limpieza de la superficie exterior mediante hidrolavado, una técnica que permite remover suciedad adherida desde hace años, además de líquenes y hongos que habían colonizado amplios sectores del material.

Este procedimiento constituye el paso previo indispensable para cualquier acción de conservación y protección del hormigón.

Una vez concluida esta etapa, se avanzará con la aplicación de pintura mediante el uso de equipamiento específico y personal especializado en trabajos en altura, lo que implica una planificación diferenciada y mayores recursos.

En paralelo, el Gobierno de Gualeguaychú ejecutó una limpieza integral del área basal del tanque ya que en ese sector se acumulaban residuos, desperdicios de gran tamaño y suciedad diversa, condiciones que favorecían la presencia de alimañas y roedores.

La remoción completa de esos desechos permitió sanear el entorno inmediato y eliminar los focos que sostenían esa problemática, con un impacto directo en la higiene del predio y en las condiciones de trabajo del personal.

Construido en 1927 -el año que viene cumple 100 años-, el tanque ya no está en uso para abastecer a la red de agua potable, sin embargo sí continúa con funciones importantes para la producción que se hace en Obras Sanitarias. Actualmente se utiliza para realizar la clorificación de las cisternas y para limpiar los filtros de gravedad y presión. Así se evita parar la planta productora.

Municipalidad de Gualeguaychú