Guale CALLES

Finalizaron los trabajos de reasfaltado en la intersección de Urquiza y Avenida Parque

Se realizó una intervención intensiva en ese cruce neurálgico. Las imperfecciones y correcciones en las calzadas se hicieron con asfalto en frío, por lo que esas calles ya quedaron abiertas al tráfico vehicular.

5 Mar, 2026, 19:59 PM

Entre el lunes y el jueves se ejecutó una intervención de bacheo con asfalto en frío en la intersección de Urquiza y Avenida Parque, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.

 

Las tareas abarcaron ambas manos. En el sector oeste, sobre Alsina, el tramo intervenido se extiende entre Urquiza y Luis N. Palma; mientras que en el sector este, sobre Sarmiento, el frente de acción va desde Urquiza hasta 25 de Mayo. Además, se trabajó sobre las imperfecciones sobre la calzada de Urquiza, donde también se realizó un trabajo de bacheo con la misma metodología.

 

Durante los últimos días se colocaron las diferentes capas de asfalto en frío para corregir las imperfecciones detectadas. Este material permite una rápida aplicación y habilitación, optimiza los tiempos operativos y garantiza una solución eficaz en sectores puntuales con alto tránsito, mientras que la compactación y nivelación final restituirán condiciones adecuadas de circulación.

 

En los días previos, durante el lunes y el martes, se realizó el fresado de la calzada, un procedimiento que consiste en el retiro de la capa superficial deteriorada, mediante una máquina equipada con un tambor giratorio provisto de dientes metálicos que desbastan el pavimento existente. Esta técnica permite eliminar deformaciones, fisuras y material fatigado sin afectar las capas estructurales inferiores y, al mismo tiempo, deja una superficie apta para recibir el nuevo material de rodamiento.

 

Para esta etapa se empleó una minicargadora New Holland con implemento fresador frontal, que trabajó sobre los sectores dañados con precisión milimétrica, retiró el asfalto envejecido y generó una textura uniforme, condición indispensable para asegurar la adherencia posterior.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

CALLES

