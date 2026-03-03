Detuvieron a un hombre que violaba el arresto domiciliario y quedó a disposición de la Justicia

El procedimiento se realizó alrededor de las 10:00 en inmediaciones de Rodó y Misiones, cuando personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal intervino en el lugar y verificó que el hombre no estaba respetando la restricción que lo obligaba a permanecer en su domicilio hasta el 24 de marzo de 2026.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, que dispuso que el individuo quede alojado en sede policial, a disposición de la Justicia mientras se resuelve su situación procesal.

Temas POLICIALES