Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre que violaba el arresto domiciliario y quedó a disposición de la Justicia

Un hombre de 34 años fue trasladado a la Jefatura Departamental en la mañana del martes luego de que la Policía constatara que se encontraba incumpliendo una medida de arresto domiciliario en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes.

3 Mar, 2026, 12:08 PM

El procedimiento se realizó alrededor de las 10:00 en inmediaciones de Rodó y Misiones, cuando personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal intervino en el lugar y verificó que el hombre no estaba respetando la restricción que lo obligaba a permanecer en su domicilio hasta el 24 de marzo de 2026.

 

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, que dispuso que el individuo quede alojado en sede policial, a disposición de la Justicia mientras se resuelve su situación procesal.

Temas

POLICIALES

