Se incendió un auto en la Ruta 12 y el fuego se extendió a los pastizales

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del móvil Nº 29, que al arribar encontró el vehículo completamente generalizado por el fuego. Se trataba de un Renault Symbol, conducido por un hombre de 31 años, domiciliado en la zona de Brazo Largo.

Según manifestó el conductor, circulaba desde la zona rural de Ibicuicito con destino a su domicilio cuando el rodado comenzó a fallar. Al detener la marcha, advirtió la presencia de humo y fuego en el sector del motor, que se propagó rápidamente a todo el vehículo pese al uso del matafuego.

Los bomberos trabajaron con línea de agua para sofocar y enfriar el automóvil, además de controlar el incendio de los pastizales en la banquina. Durante las tareas, se contó con la colaboración de Gendarmería Nacional – Puesto Vial Ceibas y Policía Caminera Brazo Largo, quienes asistieron en el ordenamiento del tránsito.

Finalizadas las labores, la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó al cuartel a las 01:20 horas.