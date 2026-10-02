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Guale PROYECTOS

Se entregaron 70 microcréditos a emprendedores de Gualeguaychú

A través de una inversión provincial de $28 millones, vecinos de la ciudad accederán a microcréditos para acompañar el desarrollo de sus proyectos productivos en un trabajo conjunto entre ambas gestiones.

2 Oct, 2026, 17:54 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú y el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos concretaron la firma de convenios del Programa de Microcréditos para el Impulso Local, una iniciativa que permitirá a 70 emprendedores de la ciudad acceder a financiamiento directo para el crecimiento de sus emprendimientos.

 

El programa contempla una inversión total de $28 millones aportados por el Gobierno provincial, destinada a brindar recursos concretos a los proyectos seleccionados en el ejido urbano y acompañar el desarrollo de sus actividades económicas.

 

La jornada institucional contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso; la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano municipal, Juan Ignacio Olano; la directora general de Economía Social y Políticas Comunitarias, Rosario Ledri; además de concejales, equipos técnicos provinciales y locales, beneficiarios y sus respectivos garantes.

 

Durante el encuentro, las autoridades repasaron los alcances de la política pública y valoraron la tarea previa de inscripción, evaluación y asistencia técnica realizada entre los equipos municipales y provinciales. Posteriormente, los 70 emprendedores y sus garantes rubricaron la documentación necesaria para efectivizar la entrega de los fondos.

 

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