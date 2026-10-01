25 de Mayo entre Montevideo y Perón estará cerrada al tráfico vehicular hasta la semana que viene

La calle 25 de Mayo permanecerá cerrada entre Montevideo y Perón hasta la semana próxima, por un trabajo esencial de bacheo que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

Estos trabajos y este cierre al tráfico vehicular se producen en uno de los sectores más transitados debido a que no sólo es parte del corazón del centro comercial de la ciudad, sino también que está frente a uno de los centros educativos más concurridos de Gualeguaychú, sobre una de las arterias céntricas de Gualeguaychú.

Los trabajos se iniciaron luego de que personal de la Dirección de Obras Sanitarias debiera realizar una intervención de emergencia frente al edificio de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

A partir de este jueves comenzará el hormigonado para cubrir con bacheo la franja demolida y, una vez cumplido el fraguado, el sector quedará rehabilitado al tránsito vehicular el martes que viene, siempre que las condiciones climáticas no extiendan los plazos.

Hasta que vuelva a ser rehabilitado al tráfico vehicular, y debido a que por la magnitud de la tarea hubo que demoler una franja de cordón a cordón que dejó abierta la calzada en todo su ancho, el sector permanecerá delimitado con vallas y malla de seguridad.

Se solicita a los automovilistas que tomen caminos alternativos, no ingresen en los sectores inhabilitados y circulen con precaución.

Municipalidad de Gualeguaychú