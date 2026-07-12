Se anuncian varios cortes de calles por bacheos en Gualeguaychú

Este lunes 12 de julio inicia un nuevo cronograma de bacheos y reparaciones de la trama vial, en las siguientes arterias:

• Seguí, entre Rodó y Cervantes• Ángel Elías, entre San Juan e Ituzaingó

• Ángel Elías, entre Rodó y Guido Spano• Smith y Guido Spano

• Nogoyá y J.J. Franco• Nogoyá, entre Colombo y Rivadavia• Bolívar, entre López y Planes y Pasteur

• Pasteur, entre San Martín y Bolívar

• Corrientes, entre Luis N. Palma y Urquiza

Esto significa que una vez que comiencen los trabajos en cada uno de los puntos quedará cortado, de manera completa o parcial, el tráfico vehicular hasta que los arreglos se asienten. La duración de cada uno de los cortes, desde el comienzo de las labores hasta el curado final, se estima en alrededor de cinco días, pero el corte se podría extender en caso de lluvias o clima inestable.