En plena mañana detuvieron al “hombre araña” del barrio del corsódromo

En la mañana de este domingo, alrededor de las 10:00 h, personal de Comisaría Segunda intervino en un domicilio ubicado en la intersección de España y Goldaracena, barrio del corsódromo, tras un llamado al Comando Radioeléctrico que alertaba sobre la presencia de un hombre desplazándose por los techos de las viviendas de la zona.

Al arribar rápidamente al lugar, efectivos de la Sección Motorizada observaron al sospechoso descendiendo de una pared, procediendo de inmediato a su aprehensión.

Tras la inspección del inmueble, se constató que no se registraban daños materiales ni faltantes de elementos. El procedimiento se desarrolló con normalidad y se realizaron las diligencias de rigor.

El hombre, de 40 años, quedó aprehendido por el supuesto delito de violación de domicilio, con intervención del fiscal de turno, quien dispuso su traslado a sede policial.