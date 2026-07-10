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Guale TEATRO GUALEGUAYCHÚ

Teatro Gualeguaychú: la obra de restauración del piso entra en las últimas semanas de trabajo

Con la estructura de los tirantes completada y el entablonado en proceso, las tareas de recambio del suelo del histórico teatro avanzan según los plazos previstos.

10 Jul, 2026, 09:24 AM
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La puesta en valor del Teatro Gualeguaychú, un ícono cultural de la ciudad, atraviesa sus instancias definitorias. Según informó en RADIO MÁXIMA Juan Ojeda, responsable de la empresa a cargo de la renovación del suelo, los trabajos estructurales se encuentran prácticamente concluidos, dando paso ahora a la etapa de terminaciones.

 

"Estamos en la última instancia. Actualmente, nos encontramos presentando el piso sobre la base de fenólico; una vez finalizado este paso, estaremos en condiciones de comenzar con la instalación de las butacas", explicó Ojeda sobre el avance de las obras.

 

Detalles técnicos y puesta a punto

 

El proceso de restauración no se limita solo a la superficie visible. El equipo técnico ha trabajado intensamente en la infraestructura subterránea del escenario, fundamental para preservar la integridad del nuevo material. "Estamos realizando trabajos de ventilación y medición de humedad debajo del escenario para asegurar la durabilidad del trabajo. Los tirantes ya fueron colocados y solo restan completar unas pocas piezas de pinotea que debemos coordinar con los arquitectos a cargo", detalló el responsable de la obra.

 

Respecto a la carpintería fina del espacio, Ojeda aclaró que, aunque su equipo se encargará del pulido final, la construcción de la escalera principal ha sido delegada a otro especialista.

 

Cambios en la circulación

 

Uno de los puntos más destacados de la remodelación es la modificación en el acceso a la platea. Por decisión técnica de las direcciones de Arquitectura de Nación y Provincia, se ha eliminado la escalera central original. En su lugar, el diseño contempla la creación de dos escaleras laterales.

 

"Fue una determinación de los organismos de Arquitectura a nivel nacional y provincial", señaló Ojeda al respecto.

 

Con el panorama despejado, el cronograma de obra estima que el reacondicionamiento del piso estará listo para que, en un plazo de 15 a 20 días, se dé inicio a la colocación definitiva de las butacas, acercando al Teatro Gualeguaychú un paso más a su reapertura.

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