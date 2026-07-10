Teatro Gualeguaychú: la obra de restauración del piso entra en las últimas semanas de trabajo

La puesta en valor del Teatro Gualeguaychú, un ícono cultural de la ciudad, atraviesa sus instancias definitorias. Según informó en RADIO MÁXIMA Juan Ojeda, responsable de la empresa a cargo de la renovación del suelo, los trabajos estructurales se encuentran prácticamente concluidos, dando paso ahora a la etapa de terminaciones.

"Estamos en la última instancia. Actualmente, nos encontramos presentando el piso sobre la base de fenólico; una vez finalizado este paso, estaremos en condiciones de comenzar con la instalación de las butacas", explicó Ojeda sobre el avance de las obras.

Detalles técnicos y puesta a punto

El proceso de restauración no se limita solo a la superficie visible. El equipo técnico ha trabajado intensamente en la infraestructura subterránea del escenario, fundamental para preservar la integridad del nuevo material. "Estamos realizando trabajos de ventilación y medición de humedad debajo del escenario para asegurar la durabilidad del trabajo. Los tirantes ya fueron colocados y solo restan completar unas pocas piezas de pinotea que debemos coordinar con los arquitectos a cargo", detalló el responsable de la obra.

Respecto a la carpintería fina del espacio, Ojeda aclaró que, aunque su equipo se encargará del pulido final, la construcción de la escalera principal ha sido delegada a otro especialista.

Cambios en la circulación

Uno de los puntos más destacados de la remodelación es la modificación en el acceso a la platea. Por decisión técnica de las direcciones de Arquitectura de Nación y Provincia, se ha eliminado la escalera central original. En su lugar, el diseño contempla la creación de dos escaleras laterales.

"Fue una determinación de los organismos de Arquitectura a nivel nacional y provincial", señaló Ojeda al respecto.

Con el panorama despejado, el cronograma de obra estima que el reacondicionamiento del piso estará listo para que, en un plazo de 15 a 20 días, se dé inicio a la colocación definitiva de las butacas, acercando al Teatro Gualeguaychú un paso más a su reapertura.