Operativos en Larroque y Carbó por una causa de atentado y resistencia a la autoridad

En el marco de una investigación judicial, personal de la Comisaría de Larroque llevó a cabo este viernes por la noche dos procedimientos simultáneos que resultaron positivos y permitieron el secuestro de elementos de interés para la causa.

Los operativos, ordenados por la justicia local, se ejecutaron durante la noche del viernes con el objetivo de avanzar en una investigación por el supuesto delito de atentado y resistencia a la autoridad.

Detalle de los procedimientos

El primero de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Hipólito Irigoyen, en la ciudad de Larroque. Tras notificar a la moradora del domicilio, los efectivos policiales procedieron a identificar a un joven de 23 años que se encontraba en el lugar. Durante la requisa personal, se logró el secuestro de un teléfono celular, dispositivo que será peritado por ser considerado un elemento clave para el avance de la investigación.

Simultáneamente, una segunda comisión policial se trasladó hasta un inmueble situado en la zona de Cuchilla Redonda, bajo jurisdicción de la localidad de Enrique Carbó. Allí, tras la notificación al ocupante de la vivienda, los agentes inspeccionaron un galpón donde hallaron un automóvil Volkswagen Gol.

Por disposición judicial, el vehículo fue formalmente secuestrado y trasladado a la dependencia policial correspondiente para su resguardo y futuras pericias.

Hasta el momento, no se informaron detenciones, aunque los elementos incautados quedan a disposición de la fiscalía interviniente para continuar con el curso de las actuaciones legales.