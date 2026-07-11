Se informó sobre el fallecimiento de una oficial de Policía de 26 años en Gualeguaychú

Con profundo pesar, las autoridades y el personal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú lamentan el fallecimiento de la oficial de policía Gabriela Maricel Rodríguez, de 26 años de edad.

La funcionaria prestó servicios en Comisaría Cuarta de esta Jefatura Departamental, donde fue reconocida por sus compañeros por su compromiso y vocación de servicio.

En este difícil momento, la Jefatura Departamental Gualeguaychú hace llegar sus más sinceras condolencias y acompaña con profundo respeto a sus familiares, amigos, allegados y camaradas de la fuerza, deseándoles fortaleza para afrontar tan irreparable pérdida.

Asimismo, y en resguardo de la privacidad de la familia y del respeto que merece este doloroso momento, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias del hecho. Que descanse en paz.

Hechos

La joven policía, oriunda de la ciudad de Federal, fue encontrada el viernes con una herida grave de arma de fuego en una vivienda de Concepción del Uruguay.

La joven oficial fue traslada al hospital Justo José de Urquiza de la vecina ciudad, y finalmente se informó su fallecimiento.