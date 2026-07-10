Dos sujetos agredieron y asaltaron a un hombre en la calle. Uno fue detenido

En la tarde de este viernes, alrededor de las 15:30 horas, personal de Comisaría Sexta, en conjunto con Comisaria Primera y Minoridad, dio cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario en el marco de una causa que se investiga por un hecho de robo ocurrido el pasado jueves por la noche.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un hombre de 39 años, quien manifestó haber sido interceptado por dos individuos mientras transitaba por inmediaciones de Bulevar Pedro Jurado, ocasión en la que, tras ser agredido, le sustrajeron una mochila con diversos efectos personales.

Como resultado de las tareas investigativas y de la medida judicial dispuesta, se concretó la detención de un hombre de 33 años y el procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de distintos elementos de interés para la causa.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

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