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Guale POLICIALES

Una pareja le robó dinero a una mujer en la calle

Hay una joven detenida, y se busca a su acompañante. Fue en zona suroeste de Gualeguaychú.

9 Jul, 2026, 19:42 PM
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En horas del mediodía de este jueves, personal de Comisaría Sexta intervino en el marco de una investigación por un hecho de hurto denunciado por una mujer de 76 años.

 

De acuerdo a la denuncia, la víctima caminaba por bulevar Martínez cuando fue abordada por un hombre y una mujer, ocasión en la que le sustrajeron de su cartera dinero en efectivo.

 

A partir de las tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos, se logró identificar a la mujer que acompañaba al presunto autor del hecho. Posteriormente, en horas de la tarde, personal policial concretó su detención en inmediaciones de calles 3 de Caballería, entre Bomberos Voluntarios y bulevar Martínez.

 

La detenida, de 25 años, quedó alojada en dependencia policial a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras la investigación continúa para dar con el restante involucrado.

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