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Guale VIOLENCIA DE GENERO

Una mujer agredida fue puesta a resguardo y tras un allanamiento, se detuvo al agresor

La intervención policial se originó a partir de la denuncia de la víctima, quien fue alojada en un dispositivo de asistencia. Posteriormente y tras un allanamiento con resultado positivo, se detuvo al violento.

10 Jul, 2026, 18:46 PM
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En la madrugada de este viernes, personal de Comisaría Sexta dio cumplimiento a una orden de allanamiento y detención en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles San Jorge y G. Méndez, en el marco de una causa por violencia de género.

 

La intervención se originó luego de que una mujer mayor de edad denunciara que, tras una discusión con su pareja ocurrida durante la noche del jueves, habría sido agredida físicamente. Tras el hecho, la víctima se retiró del domicilio y se presentó en la dependencia policial para radicar la correspondiente denuncia.

 

De manera inmediata se dispuso el resguardo de la víctima mediante su alojamiento en un dispositivo de asistencia y se puso en conocimiento de lo sucedido a la Fiscalía interviniente.

 

Posteriormente, por disposición del Juzgado de Garantías y Transición, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio del denunciado, con resultado positivo, procediéndose a la detención de un hombre de 48 años. El mismo fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental, donde permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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