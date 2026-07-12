Un detenido tras una gresca generalizada en pleno centro a las 7 de la mañana

Alrededor de las 07:00 h de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calles 25 de Mayo, entre 3 de Febrero y Chalup, en el marco de un operativo de prevención y despeje de la zona céntrica por el cierre de locales bailables.

Mientras realizaban recorridas preventivas, los móviles fueron comisionados hacia las inmediaciones del Centro Médico San Lucas, donde se desarrollaba una gresca generalizada entre varios jóvenes. Al arribar al lugar, los efectivos observaron un importante tumulto que se dispersó inmediatamente al advertir la presencia policial.

No obstante, un joven de 21 años permaneció en el lugar, profiriendo insultos y realizando ademanes desafiantes, incitando a pelear, pese a que el personal policial le solicitaba que se retirara para evitar nuevos incidentes. En un momento intentó dirigirse nuevamente hacia otros jóvenes con quienes había mantenido una pelea, resistiéndose al accionar de los funcionarios.

Ante esta situación, el joven fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, con conocimiento de la Fiscalía de Propiedad.