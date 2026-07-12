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Guale POLICIALES

Un detenido por disturbios durante los festejos en Gualeguaychú

Fue a las 2,20 de este domingo en Bolívar y San Lorenzo, zona de Costanera.

12 Jul, 2026, 12:57 PM
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En la madrugada de este domingo, alrededor de las 02:20 horas, personal de la Sección Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando tareas de prevención y seguridad con motivo de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina fue alertado por transeúntes sobre un hombre que estaría ocasionando disturbios en inmediaciones de calles Bolívar y San Lorenzo.

 

Al arribar al lugar, la comisión policial, procedió a identificar al individuo. No obstante, el mismo hizo caso omiso a las indicaciones impartidas por el personal, adoptando una actitud agresiva e insultando a los efectivos.

 

Ante esta situación, se procedió a su reducción “utilizando la fuerza mínima e indispensable” para concretar su aprehensión, informó la Policía.

 

Comunicada la situación a la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso el traslado del hombre, de 34 años, a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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