Un detenido por disturbios durante los festejos en Gualeguaychú

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 02:20 horas, personal de la Sección Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando tareas de prevención y seguridad con motivo de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina fue alertado por transeúntes sobre un hombre que estaría ocasionando disturbios en inmediaciones de calles Bolívar y San Lorenzo.

Al arribar al lugar, la comisión policial, procedió a identificar al individuo. No obstante, el mismo hizo caso omiso a las indicaciones impartidas por el personal, adoptando una actitud agresiva e insultando a los efectivos.

Ante esta situación, se procedió a su reducción “utilizando la fuerza mínima e indispensable” para concretar su aprehensión, informó la Policía.

Comunicada la situación a la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso el traslado del hombre, de 34 años, a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.