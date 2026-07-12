Se presentaron ofertas para la construcción de parte de un puente en el departamento Gualeguaychú

Con la presencia del Director Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, se llevó adelante la apertura de ofertas para la obra de construcción de parte de la estructura de un puente sobre arroyo Gualeyán, en RP Nº 12.

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción del cono erosionado, incorporando medidas de protección adicionales para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura. Estas medidas incluyen la utilización de un sistema de protección materializado mediante gaviones y colchonetas de alambre galvanizado.

La reparación del cono del estribo comenzará con la demolición y remoción de la protección existente, retirando todo material dañado o inestable. Una vez retirado el material, se procederá al relleno con suelo seleccionado, compactándolo conforme a los planos de proyecto para garantizar una base estable.

Sobre esta superficie compactada, se colocará un geotextil para mejorar la estabilidad del terreno.

Al pie del cono, se construirá un muro de gaviones de 2 metros de altura, diseñado para brindar estabilidad y proteger la estructura contra la acción erosiva del agua.

En el cauce socavado, se realizará un relleno con suelo seleccionado, compactándolo adecuadamente para asegurar una base estable. Sobre este relleno, se instalará un geotextil para mejorar la resistencia del terreno.

Finalmente, se instalarán colchonetas de gaviones de 17 cm de espesor sobre el cono, asegurando una protección duradera contra la erosión.