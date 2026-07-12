Exitosa presentación del Duatlón Lagos de Buenos Aires en Pueblo Belgrano

En una jornada fría y ventosa, que poco a poco dio paso al sol, el Predio de la Curva de Pueblo Belgrano fue escenario de una nueva fecha del Circuito de Duatlón organizado por Lagos de Buenos Aires, que contó con la participación de cerca de 100 atletas de distintos puntos del país y también del Uruguay.

Se corrió en dos distancias: la distancia Sprint con una prueba de 2,5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de pedestrismo finales, mientras que la distancia Olímpica lo hizo sobre 5 kilómetros de pedestrismo, 40 de ciclismo y otros 5 kilómetros de carrera para completar la distancia.

En la prueba Sprint, la General de Varones la ganó Adrián González con un tiempo de 51’36”, escoltado por Mauricio Bentancor con 1h’02’08”, quedando tercero Jorge Bilbao con 1h08’18”, en Damas la ganadora fue Laura Fiekas con un registro de 1h05’52”, segunda quedó Alicia Martinelli y tercera Milena Alekote.

En la distancia Olímpica, en la General de Varones se impuso Ignacio Arzani de San Miguel con un tiempo de 1h36’50”, segundo quedó el uruguayo Gabriel Priano de Mercedes con 1h42’522 y tercero finalizó Gustavo Morales con 1h42’58”.

En Damas, la ganadora de la General fue Natalia Crespo de Buenos Aires con 1h54’05”, escoltada por Sabrina Goyeneche de Chajarí con 1h54’22” quedando tercera Eliana Kessler de Berazategui con 1h58’59”.

Desde la organización se destacó el trabajo realizado por las diferencias áreas de gobierno de Pueblo Belgrano en la coordinación general del evento, que contó con una muy buena recepción de parte de los participantes y los organizadores.

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