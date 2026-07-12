Los Bomberos lograron controlar las llamas en una vivienda

Un principio de incendio generó preocupación en la noche de este sábado en pleno centro de la ciudad. El hecho ocurrió cerca de las 21:15 horas en una vivienda situada en Moreno 71, donde una dotación de Bomberos Voluntarios debió intervenir de urgencia tras recibir el alerta.

Al arribar al lugar, los efectivos del móvil 38 constataron que se trataba de un incendio declarado que se concentraba específicamente en el área de la cocina. Ante la magnitud de la situación, el personal desplegó un operativo inmediato para evitar la propagación de las llamas hacia el resto de la estructura.

Para asegurar la completa extinción del foco, el personal utilizó equipos de respiración autónoma (ERA), lo que les permitió trabajar con seguridad en un ambiente con alta carga de humo.

Tras controlar las llamas principales, los especialistas procedieron a realizar tareas de remoción de escombros y una verificación exhaustiva mediante el uso de cámara térmica. Esta tecnología fue clave para detectar temperatura remanente en el cielorraso, un punto crítico que podría haber reavivado el fuego.

Una vez identificados los sectores con calor, los bomberos efectuaron el enfriamiento mediante una línea de riego, utilizando herramientas manuales y motosierras para remover las partes afectadas del techo. Tras varios minutos de ardua labor, se logró la extinción total del siniestro, garantizando que el lugar quedara fuera de peligro.

Por fortuna, no se reportaron daños estructurales mayores en el resto de la propiedad ni personas lesionadas.