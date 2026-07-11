Este lunes, el Planetario Móvil en el Mercado del Munilla

Este lunes 13, el Mercado Munilla se convertirá en el escenario de una aventura tecnológica y educativa sin precedentes. Con funciones inmersivas en 360°, grandes y chicos podrán viajar desde la era de los dinosaurios hasta los confines del espacio.

En el marco de las actividades programadas para las vacaciones de invierno, nuestra ciudad recibirá la visita del Planetario Móvil, una experiencia de entretenimiento inmersivo que recorre el país y que promete cautivar a toda la familia con proyecciones de alta calidad y emoción garantizada.

La cita será este lunes 13 en las instalaciones del Mercado Munilla (ubicado en Avenida Cándido Irazusta y Mitre). La propuesta, que cuenta con la articulación de las áreas municipales de Cultura y Producción, ofrece tres temáticas diferenciadas para elegir:

Dinosaurios: Un recorrido para caminar entre los gigantes del pasado.

Aventura Submarina: Una exploración por las profundidades del océano.

Misión Espacial: Un viaje por las galaxias para sentirse como un verdadero astronauta.

Las funciones comenzarán a las 15 y se repetirán cada 40 minutos, siendo la última función a las 20:45 hs. Debido a que los cupos por función son limitados dentro del domo, se recomienda realizar la reserva de manera anticipada.

El valor de la entrada general es de $7.000, mientras que para menores de 3 años y personas con CUD el costo es de 3.200 (en concepto de seguro). Como beneficio adicional, quienes adquieran sus entradas anticipadas podrán acceder a un 10% de descuento y pagarlas en hasta 3 cuotas sin interés.

Las reservas ya están disponibles a través del siguiente enlace. https://estrellareservas.com/2288